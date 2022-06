Caro carburante, i pescatori scioperano all’imbocco del porto

La marineria della Piana di Gioia Tauro si ferma per protestare contro il caro carburante che sta rendendo impossibile a chi vive di pesca arrivare alla fine del mese. La protesta andrà in scena stamattina, quando alcuni pescherecci sosteranno davanti all’imbocco del porto di Gioia Tauro.

La Uiltrasporti, attenta sempre a queste tematiche, si affianca a questa giusta protesta pacifica per richiedere, con forza e determinazione, un immediato intervento da parte del Governo nazionale e regionale. L’aumento sproporzionato e immotivato del carburante, infatti, non consente a migliaia di lavoratori di poter garantire i bisogni quotidiani alle proprie famiglie.

