Ponte sul Calopinace a Reggio, i lavori? Non sono ancora ripartiti

È passato anche il mese di maggio e del Ponte sul torrente Calopinace ancora non c'è traccia. Dopo lo stop di febbraio, la ripartenze dell'iter di marzo ci si aspettava una accelerazione per questa opera che è destinata a unire i due lungomare (quello del Parco Lineare Sud e Falcomatà) ma le procedure burocratiche sono complicate e anche i materiali sembra abbiano il loro peso in questo ritardo. Siamo ancora nel tempo utile alla conclusione degli interventi annunciato dall'assessore comunale ai lavori pubblici Rocco Albanese che aveva indicato una data lunga (la fine di agosto) ma dall'ultimo aggiornamento sembra che poco o nulla è cambiato.

Ma esattamente a che punto siamo? È stata avanzata la richiesta alla società che deve costruire le travi. Una parte è pronta pure prima di fine agosto. Quanto alle travi, l'impresa da quando inizia passeranno 45 giorni per l'assicurazione del cemento armato. Questo quanto fa sapere l’assessore. Come si ricorderà il ponte sul torrente Calopinace deve essere rifatto. O meglio, deve essere posato con un materiale tutto nuovo e soprattutto conforme alle nuove direttive sui lavori pubblici.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata