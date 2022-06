Reggio, quasi settemila interventi sulle buche: Castore “tappa” le strade-groviera

Quasi 7mila interventi per eliminare le buche stradali. A tanto ammonta il dato complessivo fornito dall’amministratore della Castore relativo al 2021 e il trend è confermato anche per l’anno in corso. L’attività è ripresa regolarmente dopo che lo stesso amministratore, alla fine di aprile scorso, aveva “gelato” Palazzo San Giorgio annunciando che a causa della crisi di liquidità causata dai mancati pagamenti per i servizi resi si sarebbe ridotta l’attività all’essenziale. Adesso, però, sembra che tutto sia tornato alla normalità.

E questo lo conferma lo stesso amministratore delegato Stefano Sofi che abbiamo incontrato a Palazzo San Giorgio insieme all’assessore comunale alle società partecipate Francesco Gangemi: «Abbiamo alcuni problemi con l’incasso di una parte delle risorse per i servizi resi ma possiamo dire che l’amministrazione sta cercando in tutti i modi di venirci incontro. Rispetto a 3,4 milioni di euro fatturati nei primi mesi del 2022 ne abbiamo incassati 2,2». Il problema delle liquidazioni a Castore in base a quanto è emerso, starebbe sia in ragioni burocratiche e anche nelle lungaggini tecniche sui servizi resi sul Pac e sui Patti per il Sud. Sul punto però Gangemi ha chiarito che si sta lavorando per rendere regolari i flussi di pagamento alla Castore.

