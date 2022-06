Reggio Calabria e quell’eterna incompiuta del mercato di Mortara

Cercano una soluzione per regolarizzare la loro posizione e restituire finalmente una struttura alla città. La vicenda del mercato agroalimentare di Mortara rimane nelle paludi, la più importante opera del Decreto Reggio rischia di non decollare nonostante sia stata realizzata per il 70% circa dei lavori. Le incognite legate alla struttura ancora non hanno trovato una soluzione. E intanto? Gli operatori del mercato che hanno occupato dal 2011 i box, chiedono da anni di essere regolarizzati, vogliono rientrare nell'alveo delle regole. L'etichetta di abusivi gli sta stretta chiedono di poter adempiere ai loro doveri e rivendicano il diritto di una struttura sicura. Lo hanno ripetuto a tutti gli amministratori che si sono succeduti a palazzo san giorno. L'ultima volta anche al sindaco facente funzione Paolo Brunetti. La richiesta di un incontro è stata accolta e a ridosso dei primi di maggio si è tenuto un incontro per fare il punto della situazione. La richiesta sul tappeto sempre la stessa: procedere alla regolarizzazione della loro situazione e all'ultimazione dei lavori. Incontro chiuso con l’impegno di aggiornarsi per capire come uscire da questo labirinto.

