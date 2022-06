Piazza De Nava a Reggio, nessun ricorso: è tempo della firma del contratto

Dalla pubblicazione dell’esito della gara sono passati oltre 35 giorni e in mancanza di ricorsi (così è filtrato dal Segretariato regionale dei Beni Culturali) il contratto per la riqualificazione della centralissima piazza De Nava può essere sottoscritto. Si tratta di un deciso passo avanti rispetto a questa procedura sulla quale il Ministero è già in ritardo in quanto la fonte di finanziamento riguardava il periodo 2007-2013. E la firma del contratto, sempre in base a quanto sostiene il Segretariato regionale, sarebbe imminente.

Ad aprile scorso la commissione di gara di Invitalia ha aggiudicato l’appalto alla società “Apulia srl”. In lizza c’erano cinque importanti società dello scenario nazionale di restauro dei beni architettonici che si sono fatte avanti per eseguire i lavori con base d’asta di 3,5 milioni di euro: Apulia Srl, Consorzio Stabile Agoraa Scarl, Ge.di. Group spa, Mgm srl, Mirabelli Mariano srl.

