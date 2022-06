Campo Calabro: “disturba” il comizio di Repaci, aggredito

Comizio movimentato a Campo Calabro. Nel corso dell’appuntamento elettorale organizzato dal sindaco uscente Sandro Repaci si sono verificati momenti di tensione: i passaggi di un mezzo pubblicitario di una candidata della lista “Campo Popolare” hanno scatenato le reazioni di alcuni presenti, tanto da costringere gli organizzatori a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

«Sono dispiaciuto – ha commentato Repaci – perché ciò che ha causato l’incidente è stato il comportamento del conducente dell’automezzo, che ha provocato introducendosi più volte in uno spazio dove era evidente si stesse tenendo un comizio degli avversari. Esprimo il mio rammarico ma non abbiamo responsabilità alcuna sugli eventi e, per fortuna, non si sono verificate conseguenze per la pubblica incolumità. Sono amareggiato, come sindaco, perché questi atteggiamenti non rispecchiano l’essenza della nostra collettività. Per quanto ci riguarda continueremo a comportarci mantenendo l’assoluto rispetto di tutti e delle loro manifestazioni».

