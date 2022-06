Metropolitana leggera a Reggio, nuovo vertice tra istituzioni

Un incontro per verificare gli aspetti tecnico-amministrativi del progetto della metropolitana leggera che collega Villa San Giovanni a Melito Porto Salvo. Regione, Comune e Ferrovie dello Stato si sono ritrovati attorno a un tavolo a Catanzaro per un altro step del progetto da 100 milioni che affida 52 milioni a Palazzo San Giorgio e 48 a Trenitalia. Ed è proprio rispetto al trasferimento delle risorse che si è concentrato questo appuntamento che segue a distanza di qualche settimana le rassicurazioni dell'assessore regionale Fausto Orsomarso. Un progetto che potenzia con corse più frequenti e mezzi confortevoli di ultima generazione la mobilità del territorio e si innesta in un percorso che guarda allo sviluppo.

Sullo sfondo di un’altra operazione che prevede la ristrutturazione della Stazione Lido che in omaggio del cinquantesimo anniversario della scoperta dei Bronzi cambierà anche nome. Insomma tante prospettive come spiega l'assessore comunale ai Trasporti, Domenico Battaglia, che guarda a questo importante progetto nell’ottica dell’intermodalità e soprattutto con uno sguardo che pensa allo Stretto come un’unica area. Un “sogno” attorno a cui si lavora ormai da anni e che ha superato i primi step burocratici. «Con queste risorse noi portiamo sulla linea ferrata i collegamenti verso le zone collinari, penso ai quartieri più interni, o anche all’Università. L’idea è quella del sistema a pettine, in una logica che fornisce servizi intermodali e guarda in prospettiva anche oltre lo Stretto».

