Reggio, case di cura a secco di fondi e dipendenti senza stipendi

In piazza per rivendicare il diritto ad avere uno stipendio. I dipendenti del comparto sanitario delle case di cura private di Reggio Calabria sono scesi in piazza.

Medici, infermieri-operatori socio sanitari, ed amministrativi delle strutture di Villa Elisa, Villa Sant’Anna, Casa di cura Caminiti, Villa Aurora e Istituto Ortopedico hanno manifestato a Piazza Italia chiedendo di essere ricevuti dal prefetto Massimo Mariani al fine di sbloccare i mancati pagamenti che ormai da oltre 8 mesi non vengono corrisposti alle citate strutture.

Le mancate spettanze economiche che l’Asp deve corrispondere a queste case di cura provoca a loro volta ripercussioni sui lavoratori.

Alcuni delegati dei gruppi delle singole strutture hanno chiesto un incontro al prefetto Massimo Mariani e sono stati ricevuti dal Sub commissario prefettizio Oteri, che era già perfettamente a conoscenza della vicenda in quanto parte attiva nelle procedure di raffreddamento dei rapporti tra l’ex commissario dell’Asp Scaffidi e le case di cura.

