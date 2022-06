Reggio Calabria, grave incidente sul raccordo autostradale. Ferito un giovane

Un giovane è rimasto ferito, sembra in maniera seria, a causa di un incidente verificatosi dopo le 19.30, all’altezza dello svincolo di via Lia lungo il raccordo autostradale di Reggio Calabria, in carreggiata Sud. Il giovane è stato trasportato in ospedale dai soccorritori del 118 ed è ricoverato in ospedale per fratture agli arti superiore e un trauma renale. Sul posto gli agenti della polizia stradale e il personale Anas per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.

In aggiornamento

