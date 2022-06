Roccella, Arte di strada protagonista del Festival “Va in porto”

Riflettori nuovamente puntati e accesi sul porto delle Grazie dopo il lungo stop dovuto alla pandemia. Dopo, infatti, due anni di assenza, sabato e domenica prossimi ritornerà “Va in porto”, festival degli artisti di strada con musica, gastronomia, stand espositivi e vari momenti di magico intrattenimento, preceduto da attività educative e spazi di confronto su tematiche ambientali e turismo.

La manifestazione, patrocinata dalla Regione Calabria, si inquadra negli eventi previsti dal protocollo d’intesa “Venti di blu – Blue flag for blue growth”, sottoscritto dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Vittorio Zito, e dal consorzio Flag Jonio 2 presieduto da Ernesto Alecci, sia per celebrare i vent’anni della Bandiera Blu, assegnata da Fee Italia alla spiaggia di Roccella ininterrottamente dall’estate 2003, sia per la promozione turistica della cittadina balneare calabrese. Grazie alla fattiva collaborazione della società Porto delle Grazie, guidata dall’amministratore unico Fabio Filocamo, l’evento si svolgerà nella suggestiva cornice del Marina di Roccella, insignito anche quest’anno, per la sesta volta, della Bandiera Blu 2022 per gli approdi turistici.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata