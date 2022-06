Mandamento Jonico, tempo di verdetti per il processo alla 'Ndrangheta: 37 condanne e 31 assoluzioni I NOMI

Dopo dieci giorni di camera di Consiglio, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha emesso la sentenza del maxi-processo «Mandamento Jonico» nei confronti degli 81 imputati che sono stati giudicati con il rito ordinario. La presidente Lucia Monaco ha letto il dispositivo di sentenza in aula bunker: 37 condannati e 31 assolti mentre per 13 imputati è stato disposto il non luogo a procedere. Di questi ultimi, due sono deceduti e due sono stati già giudicati per lo stesso reato in altri processi. Per gli altri 9 prosciolti, invece, è intervenuta la prescrizione.

La condanna più pesante, 30 anni di carcere, è stata inflitta a Vincenzo Cordì. Tra gli altri, sono stati giudicati colpevoli anche Santo Palamara (24 anni di reclusione), Leo Zappia (22 anni), Carmine Sergi (19 anni), Nicola Armocida e Antonio Barbaro (entrambi condannati 18 anni).

Complessivamente, la Corte d’Appello ha rideterminato molte pene rispetto al primo grado decidendo anche assoluzioni di imputati che erano stati condannati dal Tribunale di Locri con la sentenza emessa nel giugno 2020, 66 dei 169 imputati.

Il maxi-processo «Mandamento Jonico» è nato da un’inchiesta della Dda di Reggio Calabria sulle cosche della Locride e del basso Ionio reggino. Gli imputati erano accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa, detenzione illegale di armi da sparo comuni e da guerra, turbativa d’asta, illecita concorrenza con violenza e minaccia, fittizia intestazione di beni, riciclaggio e truffa. Tutti reati aggravati dal favoreggiamento alla 'ndrangheta. Stando all’impianto accusatorio, l’indagine aveva consentito di ricostruire i riti di affiliazione alle cosche e le varie cariche assegnati ai singoli affiliati. Con la sentenza di oggi, la Corte d’Appello ha emesso la sentenza di secondo grado le cui motivazioni saranno depositate entro novanta giorni. Solo dopo si aprirà l’ultima fase del processo in Cassazione.

Condanne e assoluzioni

Santo Giuseppe Aligi assolto

Roberto Aguì 13 anni

Giuseppe Armocida 13 anni

Nicola Armocida 18 anni

Carmelo Balzano 14 anni

Antonio Barbaro (cl. 73) 18 anni

Giuseppe Barbaro assolto

Pasquale Barbaro (cl. 51)

ndp per bis in idem

Saadia Bouhaj assolto

Carlo Caparelli prescrizione

Vincenzo Capogreco assolto

Giuseppe Carbone assolto

Michele Carbone 9 anni

Domenico Caruso assolto

Carmelo Casili assolto

Vincenzo Cataldo 6 mesi

Domenico Cordì assolto

Vincenzo Cordì (cl. 57) 30 anni

Costantino Foti prescrizione

Domenico Frascà prescrizione

Sebastiano Giorgi 14 anni 11 mesi

Domenico Gullì assolto

Carmelo Ielo 13 anni 6 mesi

Antonio Ietto (cl. 53) 11 anni

Carmelo Gaetano Ietto

ndp morte imputato

Giuseppe Ietto 13 anni

Natale Ietto assolto

Michele Lacopo prescrizione

Giuseppe Longo assolto

Essadia Maani 1 anno 6 mesi (pena sospesa)

Antonio Manglaviti 12 anni

Giovanni Manglaviti assolto

Sebastiano Manglaviti

ndp morte imputato

Giuseppe Martelli 13 anni 6 mesi

Paolo Marvelli

ndp per bis in idem

Francesco Milieri 3 anni 6 mesi

Rosa Minnella assolto

Arcangelo Mollica assolto

Francesco Mollica 15 anni

Leo Morabito assolto

Domenico Musolino 13 anni 6 mesi

Domenico Nastasi 10 anni

Bruno Nirta assolto

Leonardo Occhibelli prescrizione

Antonio Orlando prescrizione

Massimo Orlando prescrizione

Santo Palamara 24 anni

Paola Parrotta assolto

Antonio Pelle 11 anni e 8 mesi

Domenico Pelle (cl. 75) 4 anni

Giuseppe Pelle (cl. 60) 15 anni 6 mesi

Sebastiano Pelle (cl. 71) assolto

Gaetano Pipicella assolto

Leonardo Policheni 11 anni

Antonio Polito 9 anni

Antonio Pratticò assolto

Gaetano Richichi assolto

Nicola Romeo prescrizione

Domenico Santanna 9 anni

Filippo Santanna assolto

Gianluca Scali prescrizione

Tonino Scipione assolto

Antonio Sergi assolto

Carmine Sergi 19 anni

Giuseppe Sergi 12 anni

Vincenzo Sergi 12 anni

Vincenzo Spanò assolto

Aurelio Staltari 17 anni

Rosario Staltari assolto

Carmelo Talia 15 anni 4 mesi

Mario Gaetano Tavarnesi assolto

Attilio Vittorio Violi 15 anni

Leo Zappia 22 anni

Antonio Zavettieri assolto

Mario Zavettieri assolto

Pietro Bonaventura Zavettieri assolto

Cosimo Zucco 7 anni

Domenico Zucco 5 anni e 6 mesi

Giuseppe Zucco assolto

© Riproduzione riservata