Reggio, deflagra la vertenza-Alival. L’azienda conferma la chiusura

Nessuna garanzia, un dialogo a metà ma soprattutto il tempo che passa con soluzioni lontane all’orizzonte. La vertenza Alival s’infiamma e adesso si passa alle prime vie forti. Sembra essere finita la fase di attesa per un dialogo con l’azienda, adesso Cgil, Cisl e Uil vogliono manifestare e hanno indetto una manifestazione per lunedì 27 giugno. Adesso è l’ora dello scontro e si tenta il tutto per tutto pur di salvaguardare i posti di lavoro dei dipendenti dello stabilimento sito nell’area industriale di San Gregorio. Ma che cosa ha fatto infiammare in questo modo la vertenza? Di fatto nell’ultima riunione la società ha sostanzialmente confermato la linea rigida di chiusura con l’interruzione della produzione a partire dal 2023. Troppo elevati i costi di gestione a giudizio di Alival- Nuova Castelli che fanno parte del più grande gruppo Lactalis e che impongono una severa riorganizzazione.

