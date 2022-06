Reggio, incendio doloso sventato nel cantiere nautico di San Gregorio

Cinque ore di interventi, inseguimenti e controlli, che ha sventato un tentativo di incendio ai danni di un cantiere nautico. Una notte movimentata quella che tra venerdì e sabato si è verificata in via Nazionale a San Gregorio, il quartiere della periferia sud della città.

I malviventi, pare fossero almeno due sono entrati in azione poco prima di mezzanotte, l’obiettivo era quello di mandare in fiamme l’ampio capannone del cantiere nautico con rimessaggio barche. Una struttura che ospitava svariate decine di imbarcazioni. I malviventi sono riusciti a spargere del liquido infiammabile nell’area esterna del capannone, ma qualcosa non ha funzionato perché è scattato l’allarme. Le forze dell’ordine hanno fatto una prima verifica, intanto anche i residenti della zona preoccupati da rumori insoliti e dall’insistente abbaiare dei cani hanno confermato che non si trattava di una serata come tante. E infatti proprio nell’area del capannone l’odore pungente del liquido infiammabile ha dato conferma che stava prendendo forma un disegno criminale. La zona è stata passata a setaccio, sul posto un intervento interforze massiccio ha mobilitato gli agenti della Polizia, gli uomini dell’Arma e i Vigili del fuoco. È stata battuta palmo per palmo la zona. E con successo, perché è stato individuato uno dei malviventi, che ha tentato di sfuggire alle forze dell’ordine. Una corsa che lo ha visto cadere più volte, e alla fine braccato desistere dall’intento di fuga. Tanto che è stato necessario l’intervento del 118 per verificare le condizioni dell’uomo poi sottoposto a fermo.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata