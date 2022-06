Università di Reggio Calabria, “slittano” le candidature per l'elezione del rettore

Una votazione straordinaria che porta a rivedere le regole. L'appuntamento con le urne, per l'elezione del rettore dell'Università Mediterranea, fissato per il 18 luglio questa volta non segue il percorso "tradizionale" secondo cui le candidature devono essere presentate entro 30 giorni dal voto. Infatti secondo quanto previsto (l’art.17 comma 10 dello Statuto), in caso di cessazione anticipata del rettore dalla carica, le candidature, corredate dei curricula e dei programmi, devono essere presentate formalmente alla comunità universitaria almeno sette giorni prima dell’inizio della competizione elettorale. Conseguentemente la documentazione da parte dei candidati dovrà essere inviata al decano entro il 10 luglio, contestualmente verrà depositato tutto agli uffici del Settore Contratti, Convenzioni, Elezioni e Sistema Bibliotecario di Ateneo, che provvederà tempestivamente a darne diffusione attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale. In un contesto “inusuale” l'Ateneo sceglie la sua nuova guida nella consapevolezza che dalle urne passa il ritorno alla normalità.

