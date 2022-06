Motta San Giovanni. Un museo a cielo aperto sul sacrificio dei minatori

“Il borgo dei minatori, recupero e valorizzazione dei luoghi della memoria” è la proposta progettuale del Comune valutata dagli uffici dell’Agenzia per la Coesione territoriale insieme a quelli della Regione con priorità alta, e quindi meritevole di un immediato finanziamento mediante il Contratto istituzionale di sviluppo. Predisposta dall’ufficio tecnico comunale, permetterà di recuperare e valorizzare i luoghi dedicati alla memoria dei minatori mottesi.

Il finanziamento da 1 milione di euro sarà impiegato per il rafforzamento dell’attrattività del centro storico di Motta, la promozione turistica e il recupero di spazi per la creazione di aree attrezzate per il verde e la sistemazione delle superfici viarie e ciclopedonali, garantendo al contempo migliori condizioni di accessibilità e sicurezza stradale. Saranno pavimentate le strade del centro storico e si provvederà alla sostituzione di interi tratti di rete idrica. Inoltre, lungo le strade di progetto saranno collocate, in modo casuale, le “pietre della memoria” con superficie in acciaio sulla quale saranno scritti i nomi degli oltre seicento minatori caduti sul lavoro. Saranno anche realizzati sistemi audiovisivi, street art e land-art e riqualificato il Parco delle rimembranze, il tutto per far diventare il borgo un vero e proprio museo en plein air, attraverso dipinti murari da ammirare passeggiando tra le case.

