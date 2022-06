Al Cilea di Reggio Calabria si coniugano cultura e risparmio energetico

Il massimo teatro cittadino sarà destinatario di un finanziamento di 400mila euro per il miglioramento dell’efficienza energetica. Il progetto presentato dal Comune per il “Cilea” si è classificato infatti al 19. posto della graduatoria del ministero della Cultura che annovera un totale di 348 interventi ammessi a finanziamento. La misura è promossa dallo stesso ministero e finanziata dall’Unione europea-NextGenerationEU con risorse a valere sul Pnrr, nell’ambito della Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”. A tale importo, inoltre, si aggiungono ulteriori risorse che l’amministrazione comunale ha individuato nell’ambito del Pon Metro, portando la dotazione complessiva a favore del “Cilea” a circa un milione di euro, in linea con l'indirizzo di priorità assegnato a suo tempo dal sindaco Falcomatà circa lo sviluppo e la valorizzazione del teatro cittadino.

A darne notizia è l’assessora comunale alla Cultura e Turismo, Irene Calabrò evidenziando il rilievo di un finanziamento che «ci consente di aprire una stagione completamente nuova per il nostro teatro, nell’ottica di un deciso miglioramento della qualità dei servizi che questo storico e prestigioso luogo di cultura potrà finalmente offrire agli operatori dello spettacolo e al pubblico».

