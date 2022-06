Reggio, un fine settimana segnato dagli incidenti stradali. Due feriti gravi

Un sabato segnato dagli incidenti stradali a Reggio Calabria e grande lavoro per la polizia locale impegnata su più fronti. Tre i sinistri accaduti, uno in centro e due nelle zone periferiche di Gallina e Valanidi. Proprio in questi due ultimi casi, due giovani si trovano in prognosi riservata. A Gallina scontro tra due auto dove ad avere la peggio è stata una ragazza di 31 anni. A Valanidi un centauro di 30 anni ha perso il controllo del suo mezzo ed anch'egli è rimasto gravemente ferito.

Sequestrati i veicoli degli incidenti dove sono rimasti gravemente feriti due persone. La polizia locale è a lavoro per ricostruire le dinamiche e per gli accertamenti del caso.

© Riproduzione riservata