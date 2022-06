Va il tilt il sistema di erogazione idrica all'università Mediterranea di Reggio. Da oggi sospese tutte le attività nelle facoltà di Agraria, Architettura, Giurisprudenza e Ingegneria. Il personale è stato collocato in lavoro agile da remoto. Questo perché non ci sono le condizioni di sicurezza e di igiene. Subito iniziati i lavori per il ripristino della fornitura.

