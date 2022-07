Un incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio sulla Statale 106 all'altezza di Lazzaro, frazione marina di Motta San Giovanni. Secondo quanto ricostruito, una Toyota ha tamponato un'altra auto in sosta, di proprietà di un'officina, facendola capovolgere. I due occupanti della Toyota sono rimasti feriti, ma non verserebbero in pericolo di vita.

