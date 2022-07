Gioia Tauro, ambulante dà in escandescenze durante un controllo dei vigili

Si fanno finalmente sentire anche le “sirene” della Polizia Locale nel capoluogo pianigiano: segno che, pur tra mille difficoltà, per l’atavica carenza di personale e le problematiche giudiziarie che ne hanno praticamente azzerato l’organico, c’è la concreta volontà di rifondare e di riaffermare la presenza di un Corpo che in passato ha conosciuto periodi senz’altro migliori.

Nel tardo pomeriggio di venerdì, infatti, una squadra addetta al servizio di sicurezza urbana della stessa Polizia municipale gioiese (che, è bene ricordare, conta sole quattro unità, tra l’altro a tempo determinato) è intervenuta sul lungomare per contrastare le attività dei venditori abusivi.

Durante lo svolgimento di tale attività, in fase di rilevazione dell’illecito, il soggetto sottoposto a controllo è andato in escandescenze, minacciando, insultando e sferrando pugni contro due agenti. Ne è conseguito, oltre al rilievo di abuso e al sequestro della merce, anche l’arresto dell’ambulante, il quale, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari fino al processo per direttissima, svoltosi ieri mattina, all’esito del quale ne è stato convalidato l’arresto.

