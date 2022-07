La Calabria va oltre il Piano casa. L’opposizione frena: legge sbagliata

C’è una legge, tra le tante approvate nell’ultima seduta del Consiglio regionale, che rischia d’innescare l’ennesimo cortocircuito. Ne è convinta l’opposizione, che martedì non ha votato le “Norme per la rigenerazione urbana e territoriale, la riqualificazione, il riuso e la densificazione”.

Nel merito del provvedimento è entrato il relatore Pietro Raso, della Lega, che ne ha evidenziato l’importanza: «Il Piano casa ormai è datato ormai da 10 anni e questa legge interviene per la rigenerazione del territorio». Il testo supererebbe «l’obsoleta ultradecennale stagione» del Piano casa, ha aggiunto Pasqualina Straface (FI), firmataria della legge insieme allo stesso Raso (Lega) e Pierluigi Caputo (Forza Azzurri). Sostegno anche da Luciana De Francesco, di Fratelli d’Italia, per la quale «c’è una nuova visione che va nella direzione del salvaguardia del territorio e del recupero delle aree compromesse». Ma il nodo sollevato dalla minoranza è un altro: la mancanza del Piano paesaggistico rende la legge a rischio impugnativa da parte del Governo.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio Calabria

© Riproduzione riservata