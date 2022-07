Gioia Tauro, sigilli ad un centro scommesse abusivo

Il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro - unitamente a funzionari dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli di Reggio Calabria, nell'ambito di un servizio congiunto e mirato alla repressione degli illeciti riguardanti attività soggette alle autorizzazioni di cui al Testo Unico di Pubblica Sicurezza - ha individuato a Gioia Tauro un circolo privato senza licenza.

In particolare, all'interno del locale sono stati effettuati approfonditi controlli che hanno condotto all'individuazione di 4 slot machine prive di regolare collegamento in rete e 6 pc che consentivano l'accesso a siti di scommesse online; tali attività, come detto, venivano svolte in assenza di regolare licenza. I citati apparecchi sono stati sottoposti a sequestro amministrativo. L'attività descritta testimonia l'attenzione rivolta alla prevenzione ed alla repressione dell'esercizio abusivo in materia di giochi e scommesse e la costante sinergia tra le Istituzioni deputate a garantire la legalità in tali settori, anche nell'ottica del contrasto al grave fenomeno della cosiddetta ludopatia.

