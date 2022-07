Piscina a piazza della Pace di Reggio, vicino l’avvio dei lavori

Questa volta (forse) ci siamo davvero. È stata raggiunta l’intesa sui prezzi dei materiali che sono aumentati parecchio e il nuovo impianto natatorio a piazza della Pace potrebbe conoscere presto la data della posa della prima pietra. Quasi 4 anni dall’annuncio dell’intervento e una lunghissima fase di stallo. Non essendo mai state diffuse notizie ufficiali sulla gara per la riqualificazione della piscina nella zona Sud si è rimasti in attesa ma dal Comune è filtrata la notizia secondo cui addirittura starebbe per partire il cantiere di ammodernamento. Ma già in passato erano trapelate queste notizie.

