Acqua a Reggio, al via gli interventi di riparazione delle valvole

I disagi idrici in città proseguono ma ci sono importanti notizie sul fronte della manutenzione della rete. Il Comune, infatti, ha programmato gli interventi di ripristino delle valvole speciali il cui malfunzionamento determina un maggiore consumo idrico e continua insufficienze alle reti idriche del centro storico. Adesso è stata fissata per la metà della prossima settimana l’attività di riparazione delle stesse. Per farlo servirà chiudere l’acqua in alcune zone. Saranno tre giorni di disagi parziali per i residenti di alcune zone ma poi si spera di risolvere. Si parte martedì 12 luglio con l’intervento di manutenzione su valvola “Pepe” (l’acqua verrà chiusa dalle 14,30 alle 18,30), mercoledì toccherà alla valvola in via "Possidonea" (chiusura acqua dalle 8,30 alle 12,00). Giovedì, invece, dalle 9 alle 12 sarà effettuato il completamento ed il controllo del sistema di regolazione delle pressioni. Alle 16 poi è prevista una riunione tecnica con i responsabili della gestione della rete idrica per fornire le istruzioni operative e di controllo del sistema installato.

Oltre alla ditta che è incaricata di eseguire le attività ci sarà anche Castore che si è impegnata fornire tutta l’assistenza a tutte le operazioni di campo previste mettendo a disposizione una squadra di operai, composta da un idraulico, un autista ed un manovale, con tutta le attrezzature da cantiere ritenute necessarie, nonché con il proprio mezzo dotato di gruetta per le operazioni di sollevamento previste.

