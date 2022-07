Nuovo Tribunale a Reggio, intoppi risolti. Il Ministero potrà riavviare i lavori

Alla fine di gennaio la firma dell’intesa tra Comune e ministero della Giustizia per il completamento del nuovo Tribunale. Un iter che, però, dopo oltre cinque mesi non è concluso. La prima parte di questa complessa procedura si avvicina, però, alla chiusura. Martedì in commissione assetto del territorio arriverà la proposta di delibera per la concessione del diritto di superficie dell’area del Cedir all’Agenzia del Demanio. Passaggio questo ritenuto indispensabile dal ministero affinché si possono adottare i provvedimenti necessari a realizzare i lavori di completamento della struttura. Un passaggio peraltro non definitivo perché l’autorizzazione definitiva dovrà arrivare dal Consiglio comunale che comunque dovrebbe riunirsi entro le prossime settimane. Soltanto dopo questo atto la struttura tecnica del Governo alla quale il ministero ha dato il compito di elaborare e seguire la procedura, potrà bandire la nuova gara e quindi attendere l’aggiudicazione dei lavori e quindi poi completare l’opera.

Pensare di avere il nuovo Tribunale a breve è quindi non immaginabile. Di certo anche questi ulteriori mesi che sono stati persi per arrivare a questo primo atto ufficiale non erano preventivabili ma l’area del Cedir aveva una situazione catastale complicata con una parte addirittura di proprietà della Regione e con un frazionamento che si è reso necessario per evitare intoppi nel futuro.

