Spaccio di droga a Reggio, 2 assoluzioni e 1 condanna

Spaccio di droga a Reggio Calabria: due assoluzioni con formula ampia - Domenico Genoese Zerbi detto “Nico” (50 anni) e Fabio Puglisi (42 anni) – ed una condanna a 3 anni e 6 mesi di reclusione più 6mila euro di mula a carico di Carmelo Tommasini (34 anni) sono state disposte dal Tribunale collegiale nel processo con rito ordinario “Pollice verde”. Per i tre sul banco degli imputati la Procura aveva chiesto la condanna a 11 anni di reclusione.

L'omonima indagine fu condotta dalla Procura distrettuale antimafia e dei “Baschi verdi” della Guardia di Finanza del “Gruppo Reggio” che nel novembre 2019 individuarono una rete, ramificata ed operativa in città, specializzata nel rifornimento e spaccio di sostanze stupefacenti con base operativa tra Pellaro (Reggio sud) e il rione collinare reggino di San Cristoforo. Per i componenti il gruppo sotto accusa condannati - già definito in Appello il filone con rito abbreviato con quattro condanne – è stato riconosciuto l'associazione e lo spaccio <di lieve entità> di sostanze stupefacenti.

