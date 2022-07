Reggio Calabria, spaccio di droga in un circolo ricreativo: in 17 a giudizio. I NOMI

Tutti a processo i 17 componenti un'organizzazione specializzata nello spaccio di sostanze stupefacenti con base operativa in un circolo ricreativo in centro città a Reggio Calabria. Il Gup Tommasina Cotroneo ha accolto in pieno la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dai Pubblici ministeri Nicola De Caria e Vittorio Fava: la quasi totalità degli imputati (ben 15) ha optato il processo con rito ordinario. Sarà quindi dibattimento in Tribunale collegiale, con inizio fissato per l'11 ottobre.

Processo in abbreviato per Davide Crupi (Reggio, 1992) e Andrea Parisi (Reggio, 1991); saranno giudicati con il rito ordinario: Francesco Pennica (Reggio, classe 1966); Andrea Pennica (Reggio, 1998); Rocco Cento (Reggio, 1978); Francesco Papisca (Reggio, 1959); Tiziano Lauteta (Reggio, 1973); Giovanni Lucchetti (Reggio, 1974); Bruno Daniele Rappocciolo (Reggio, 1982); Giovanni Martina (Reggio, 1956); Giuseppe Cara (Reggio, 1982); Ferdinando Raccuja (residente a Reggio, 1970); Francesco Richichi (Reggio, 1975); Paolo Nicolò (Reggio, 1961); Vincenzo Micari (Reggio, 1984); Saverio Latella (Reggio, 1976; Armand Bulku (Albanese, res. a Reggio, 1982).

