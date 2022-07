Reggio, il cantiere di Piazza De Nava aprirà dopo la festa della Madonna

Sarà l’autunno il periodo per vedere all’opera mezzi e operai a piazza De Nava. Il ministero ha firmato il contratto per il restyling dell’agorà. Questo rappresenta un ulteriore passo avanti rispetto a questa procedura sulla quale il Ministero è già in ritardo in quanto la fonte di finanziamento riguardava il periodo 2007-2013. Per questo è molto probabile che i tempi di avvio dei lavori richiesti dall’amministrazione comunale a gennaio scorso non potranno essere certamente quelli del 2023. Si dovrebbe partire subito dopo i festeggiamenti per la festa della Madonna della Consolazione a settembre. Festa che torna dopo gli anni della pandemia anche se proprio in questi giorni si sta registrando un aumento dei casi di positività e gli assembramenti sono fonte di contagio. Ma fino a settembre non ci sono proiezioni di altro tipo e non c’è lo stato di emergenza.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata