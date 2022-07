Locri, un nuovo finanziamento per completare il Tribunale

Il realizzando nuovo Tribunale non sarà un’ennesima opera incompiuta. Ad affermarlo, nel corso della seduta consiliare di sabato, è stato il sindaco Giovanni Calabrese.

A sbloccare in maniera positiva una preoccupante situazione che metteva a rischio la realizzazione dello strategico presidio di Legalità per la Locride è stata la costante azione sinergica dell’amministrazione cittadina unitamente alla continua interlocuzione guidata con grande impegno dal presidente del tribunale locrese, Fulvio Accurso.

«Si è arrivati così – ha evidenziato il sindaco Calabrese –alla firma del decreto da parte del provveditore interregionale alle Opere pubbliche». Il primo cittadino evidenzia che nel corso di queste articolate interlocuzioni, per la costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia di Locri, sono state previste risorse aggiuntive. Infatti sono state reputate necessarie, per poter coprire l’aumento dei costi determinatisi nel corso di questi anni di interruzione dei lavori, aggiungere al finanziamento originario altri 13 milioni e mezzo di euro portando la cifra finale a poco più di 25 milioni di euro.

