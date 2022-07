Reggio, la disoccupazione è a livelli record: in 15mila col Reddito di Cittadinanza

È una situazione purtroppo che affonda le radici nel passato. La fuga dei giovani dalla città dello Stretto continua e gli ultimi dati contenuti anche nel piano sociale di zona che ha ridefinito le misure di politiche sociali sul territorio urbano indicando anche gli obiettivi a lungo termine, lo confermano.

I dati calabresi sono già duri ma quelli di Reggio sono preoccupanti. Ecco quanto si legge nel documento: «Il reddito pro capite nella Regione Calabria si aggira fra i 15.000 e i 18.500 euro, più basso sensibilmente della media nazionale (24.000). Quasi una famiglia su tre è in condizione di povertà relativa, assegnando alla Calabria il primato del territorio con la povertà relativa più accentuata nel contesto nazionale, pari al 30,6% (fonte Istat-2018) contro una media nazionale pari al 20,3%. In questo contesto le famiglie con minori e le famiglie straniere sono le più esposte».

Nonostante i tanti annunci e i provvedimenti finalizzati a risollevare le sorti del territorio sia regionale che reggino. «Le condizioni sociali della Regione rimangono quindi tra le più critiche nel panorama nazionale anche per la cronica difficoltà occupazionale che contraddistingue questi territori, il tasso di disoccupazione a Reggio Calabria è del 22,8% contro il 13,1 nazionale e con un tasso di ricambio della popolazione attiva molto elevato, che documenta la grande difficoltà dei giovani ad entrare nel mondo del lavoro». La pandemia da Covid-19 ha ulteriormente aggravato un quadro complicato.

