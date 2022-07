Piazza De Nava a Reggio, la fondazione Tripodi si aggiunge a chi dice “no” al progetto

In questi giorni si moltiplicano le iniziative, gli interventi e le prese di posizione sulla vicenda s riguardante il progetto di demolizione di Piazza De Nava. La Fondazione Girolamo Tripodi sta seguendo fin dall’inizio l’evoluzione della questione ed informalmente aveva già espresso la propria posizione contraria. «Tuttavia, oggi siamo giunti al momento in cui occorre fare argine in maniera unitaria e compatta per fermare un progetto che colpisce al cuore l’identità storica e culturale di Piazza De Nava. Pertanto, la Fondazione Girolamo Tripodi ritiene opportuno e necessario far sentire anche la propria voce, unendosi a quanti, a partire da Pasquale Amato, da Eduardo Lamberti Castronuovo e da Vincenzo Vitale sono impegnati attivamente nella forte e motivata opposizione al progetto del Segretariato regionale per la Calabria del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. In particolare, tra le ragioni che intendiamo porre a sostegno della nostra decisa contrarietà c’è sicuramente la difesa e la tutela del monumento celebrativo dedicato a Giuseppe De Nava, che sorge al centro della Piazza, di fronte al Museo Nazionale della Magna Grecia».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata