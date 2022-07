Le ricerche del Gom di Reggio Calabria sul podio dei progetti finanziati dal Ministero

Il Gom vince di due traiettorie nell'ambito dei progetti di ricerca sanitaria del Ministero della Salute relativi al “Piano Operativo Salute” - Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. L’annuncio arriva dalla direzione generale dell’Azienda sanitaria Bianchi Melacrino Morelli che spiega: «I bandi ministeriali erano finalizzati alla selezione di progetti da finanziare con 200 milioni di euro complessivi, derivanti dalle politiche europee di sviluppo della coesione economica e rimozione degli squilibri economici e sociali.

I due progetti cui il Gom ha partecipato risultati vincitori in seguito a valutazione tecnico-scientifica e finanziaria delle proposte affidata ad una Commissione composta da personalità presenti nell’elenco dei ricercatori italiani residenti all’estero, riguardano: lo sviluppo di una piattaforma per l’implementazione clinica della oncologia di precisione nelle Regioni del Centro-Sud" all'interno della Traiettoria 3 “Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata”; l’altro percorso è l’Open Network per la Radiomica/Radiogenomica Cooperativa basata su Intelligenza Artificiale" all'interno della Traiettoria 2 “eHealth, diagnostica avanzata, medical device e mini invasività”.

