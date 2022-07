Palmi, 64enne ex professore in pensione trovato morto in casa

Un 64enne, ex professore in pensione, è stato trovato morto nella sua abitazione di via San Rocco, a Palmi. Dell'uomo non si avevano più notizie da alcuni giorni e di conseguenza i carabinieri, probabilmente allertati da qualche conoscente dell'uomo, hanno deciso di entrare in casa grazie all'intervento dei Vigili del fuoco, facendo la drammatica scoperta. Sulle cause del decesso, al momento, bocche cucite da parte degli inquirenti. Sul posto sono giunti pure i militari del Ris. Nessuna ipotesi è esclusa.

