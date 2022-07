Reggio Calabria, Armo-Santa Venere: la strada è... lunga

A Santa Venere potrebbero mettere la stessa epigrafe famosa del sacrario di El Alamein: “mancò la fortuna non il valore”. Proprio sfortunati i caparbi abitanti della piccola frazione pedemontana a sud est della città. Da sempre battagliano per il diritto ad esistere dignitosamente e in sicurezza nel loro borgo ma un destino avverso sembra prendersi gioco dei loro sforzi. Incubo sempre presente il collegamento con la città che vista da quassù sembra in un altro continente per quanto difficile da raggiungere e invece dista solo di pochi chilometri. E così per l’ennesima volta hanno preso mouse e tastiera per scrivere alla Gazzetta e manifestare tutto il comprensibile malessere: «Tra preoccupazioni e continue rassicurazioni da parte dell'amministrazione, gli abitanti di Santa Venere si ritrovano ancora una volta a chiedere quando i lavori della strada Armo-Santa Venere giungeranno al termine».

