Università di Reggio Calabria, il nuovo rettore è Zimbalatti: "Non è più tempo di un uomo solo al comando"

Giuseppe Zimbalatti è il nuovo rettore dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Il docente, che è stato preside della facoltà di Agraria e direttore generale dell'Ateneo, è stato eletto al primo turno di voto.

Il neo rettore, che resterà in carica 6 anni, ha superato altri due candidati, Claudio De Capua, professore ordinario di Ingegneria dell’informazione, delle Infrastrutture e dell’Energia sostenibile, e il messinese Nicola Moraci del Dipartimento di Ingegneria civile, dell’energia, dell’ambiente e dei materiali. Una vittoria netta quella che ha portato all'elezione dell'ottavo rettore della Mediterranea. Su 491 votanti la media ponderata del complesso sistema di voto, 185 sono andati al prof Giuseppe Zimbalatti. 48,5 per Morace e 20,45 per De Capua. Visibilmente emozionato alla proclamazione il nuovo rettore ha sostenuto: "Nonostante questi mesi vorticosi l'università non si è mai fermata. Dobbiamo proseguire chiederò la collaborazione di tutti. Non è tempo di uomini soli al comando".

Zimbalatti, 62 anni, ordinario di Meccanica agraria, subentra, quale rettore titolare, a Santo Marcello Zimbone, interdetto nello scorso mese di aprile dal Gip di Reggio Calabria dopo il suo coinvolgimento nell’inchiesta della Procura della Repubblica, con indagini delegate alla Guardia di finanza, su presunti illeciti nei concorsi per ricercatori banditi dall’ateneo.

Nell’ambito dell’inchiesta erano stati interdetti anche il prorettore, Pasquale Catanoso, in passato egli stesso rettore, e altre 6 persone tra docenti e dipendenti.

Dopo l’interdizione di Zimbone era stato nominato rettore facente funzioni dell’ateneo reggino il professore Feliciantonio Costabile.

