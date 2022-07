Bagnara: forzate le porte del “Morello”, ma tutto finisce in polemica

Nei giorni scorsi è stato forzato uno dei portoni d’ingresso del plesso scolastico “Vincenzo Morello” nei pressi di Via San Pietro e Paolo. «Giunta la segnalazione dell'avvenuta effrazione - spiega il sindaco Adone Pistolesi - mi sono recato in loco per prendere visione di quanto segnalato. Al fine di precludere ulteriori indebite intrusioni, a tutela della medesima struttura e per l’incolumità pubblica, ho provveduto alla momentanea chiusura del portone sfondato tramite fil di ferro». L’amministrazione comunale ha pubblicato alcune foto che mostrano lo stato dei luoghi. Immediata la risposta del gruppo di minoranza “La Bagnara che Vogliamo”, che pur condannando l’atto vandalico contro la cosa pubblica, critica il modo in cui l’amministrazione comunale ha dato la notizia.

