La lunga odissea del tapis roulant di Reggio, una ferita che si cerca di cancellare

Mancherebbero soltanto due unità tra i soggetti beneficiari del Reddito di Cittadinanza per poter aprire tutti i tratti dei tappeti del tapis roulant. La giunta municipale nelle settimane scorse ha approvato l’atto di indirizzo per consentire la riapertura della scala mobile che dal lungomare arriva fino al Monastero della Visitazione (anche se l’ultimo tratto di lavori è incompleto da anni). Nei giorni scorsi sono state individuate le unità che devono preliminarmente espletare un periodo di formazione per poi procedere con l’apertura continuata del sistema elettrometrico di via Giudecca che dopo i primi tempi dall’attivazione ha fatto sempre registrare problemi. Da mesi la struttura è ferma anche per la carenza di personale a ciò dedicato ma con questa decisione dell’amministrazione si può sperare in un cambio di rotta. Mancano gli ultimi dettagli ma finalmente sembra che tutto si avvii verso una riapertura che dovrebbe arrivare in uno dei periodi più frequentati dell’anno anche se i giorni stanno trascorrendo a vuoto.

