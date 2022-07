Discarica di Melicuccà, secco “no” di Forza Italia

«Noi al consigliere metropolitano Salvatore Fuda e al sindaco metropolitano Carmelo Versace ribadiamo il nostro secco “no” alla discarica di Melicuccà».

Non conosce sosta la battaglia politica sorta attorno alla costruenda discarica di località La Zingara di Meliccuccà. A tornare alla carica sono i due sponenti di opposizione in consiglio comunale a Palmi in quota Forza Italia, Ilaria Sorbilli e Giancarlo Palmisano. «Crediamo che le dichiarazioni del consigliere metropolitano delegato Fuda, dimostrino inoppugnabilmente ciò che sia il nostro Consigliere Regionale Mattiani che noi ripetiamo ininterrottamente da giorni. È la Città Metropolitana che va politicamente fermata e convinta a tornare sui propri passi sulla discarica di Melicuccà», sottolineano i due esponenti forzisti che riprendono alcuni dei passaggi che negli ultimi giorni hanno infiammato la polemica politica tra favorevoli e contrari alla realizzazione della discarica.

