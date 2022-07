Scilla, lo stadio diventa parcheggio: stop al caos

Il sindaco Pasquale Ciccone ha predisposto un’area di parcheggio all’interno del campo sportivo di Ieracari per i non residenti che giungono in paese per i mesi di luglio e agosto. Lo stadio comunale è stato adibito momentaneamente per il posteggio delle autovetture. I turisti una volta parcheggiato il proprio mezzo fruiscono gratuitamente del servizio bus navetta per raggiungere piazza San Rocco e prendere l’ascensore che collega la parte alta del paese alla Via Marina. «Il provvedimento – spiega Ciccone – sta dando l’opportunità ai residenti di trovare parcheggio. Infatti abbiamo individuato alcune vie (Umberto, Orto Monaci, Canalello, Matteotti, Parco, Libertà, Minasi, Raffaele Piria) in cui potranno parcheggiare solo i residenti, previo richiesta di pass. Nelle altre vie potranno parcheggiare tutti».

