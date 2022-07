Parco d’Aspromonte di San Giorgio Morgeto: il Centro Visite sempre più meta “appetita” dai turisti

A poco più di due mesi dall’apertura, il Centro Visite del Parco Nazionale dell’Aspromonte di San Giorgio Morgeto continua a raccogliere numeri significativi in termini di presenze e attività svolte. La sede della Porta d’Accesso, affidata in gestione alla Pro Loco Morgetia APS di San Giorgio Morgeto, ha registrato sin dal primo momento un rilevante flusso di visitatori provenienti da tutta la Calabria.

Per gruppi di turisti, visitatori occasionali, scolaresche, escursionisti, appassionati della natura e dell’artigianato locale, il Centro Visite del Parco Nazionale dell'Aspromonte di San Giorgio Morgeto è ormai diventato punto di riferimento e luogo di ispirazione, dove è possibile studiare approfonditamente tutto ciò che riguarda il Parco Nazionale dell'Aspromonte nonché le peculiarità artigianali locali che contraddistinguono il nostro territorio. Le iniziative che vengono svolte all’interno della struttura, sono orientate alla promozione delle unicità artigianali del territorio, quale elemento identitario e tematico per cui la struttura è stata concepita.

