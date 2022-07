A Reggio la differenziata sfiora il 40%. La crescita c’è ma è troppo lenta

La media dei primi sei mesi della raccolta differenziata dei rifiuti in città è del 40%. Sono questi i primi dati di gestione da quando c’è Teknoservice a gestire la raccolta dell’immondizia. Resta elevata ancora la percentuale di quella indifferenziata di poco al di sotto del 50% con una riduzione in termini medi di conferimenti rispetto al 2021 ma ancora troppo lenta per rispondere agli standard quantitativi e qualitativi imposti dalle linee guida nazionali e regionali (nel 2021 su base annua la media di conferimenti mensili è stata di 3.981 tonnellate mentre nei primi sei mesi del 2022 è 3.238 tonnellate).

Vi è un netto miglioramento della frazione umida raccolta che passa dalle 391 di media mensile del 2021 a 805 con il 14% del totale. Un dato quindi che incrociato con il calo dell’indifferenziata fornisce l’idea di un primo segnale di svolta. Questo è frutto anche di un impegno diverso di Teknoservice che tramite gli operatori non raccoglie più i conferimenti errati e con un servizio migliore nei vari quartieri cittadini. Rispetto all’ultimo periodo molto difficile con Avr quando il Comune aveva elevato tante sanzioni per il mancato svolgimento ottimale del servizio la situazione sembra essere leggermente migliorata anche se nelle ultime settimane sono tornati disservizi e lamentele degli utenti.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata