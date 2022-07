Reggio, «a Vito manca l’acqua da 20 giorni»

Aveva presentato un esposto già a luglio dello scorso anno e adesso una residente del quartiere Vito richiede un intervento istituzionale urgente per garantire l’erogazione di acqua, assente da 20 giorni. La lettrice aggiunge: «Si segnala che a seguito della sopracitata denuncia, l’acqua è stata erogata nella notte tra il 30 e il 31 luglio, per una durata di 12 ore nelle zone più basse del quartiere e per circa la metà delle ore nelle zone più alte, dove risiede la sottoscritta. Si segnala, inoltre, che in data 3 Agosto 2021, l’assessore Rocco Albanese recatosi sul posto ha garantito l’intervento di un’autobotte per l’approvvigionamento alternativo. In data 6 Agosto, dopo svariate sollecitazioni, gli operatori addetti all’autobotte, recatisi sul posto, hanno constatato, date le condizioni della strada, l’impossibilità di accesso del mezzo. L’intervento dell’autobotte ha quindi esclusivamente permesso il riempimento di vari bidoni, che sono stati opportunamente avvicinati al mezzo accostatosi fin dove la strada lo permetteva».

