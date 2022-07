Reggio, «ritardi e corse saltate. Il servizio bus non funziona»

Lamentano ritardi, disservizi e poche corse. Gli utenti del servizio di trasporto pubblico chiedono una maggiore efficienza. Danno la sveglia ad Atam e chiedono interventi da parte delle istituzioni, dal Comune alla Prefettura. «Il trasporto pubblico dovrebbe essere un servizio di fondamentale importanza in ogni città in particolar modo se si parla di una città metropolitana. Ecco questo a Reggio Calabria non succede». Raccontano questi cittadini esasperati dai disagi di chi si deve affidare ad bus che arriva in ritardo. «Siamo un gruppo di cittadini reggini che ogni giorno per recarsi a lavoro o per svolgere i propri bisogni giornalieri prende i mezzi del trasporto. Con questa lettera vogliamo far sentire la nostra voce e denunciare la scarsa organizzazione di un’Azienda che dovrebbe erogare un servizio essenziale quale il trasporto pubblico è, ma che invece lascia molto a desiderare».

