Erosione a Reggio, disco verde ai progetti per l’area di Pellaro e Bocale

Approvati i progetti di fattibilità tecnico economica per due interventi di difesa costiera nel litorale sud, mentre arriva la determina a contrarre per un tratto nell'area di Pentimele. Tre provvedimenti adottati dalla Città Metropolitana con cui mettere in sicurezza chilometri di costa già sfigurati dall'erosione. Il fenomeno che in questi anni ha trasformato il territorio e il paesaggio reggino da un capo all'altro, lasciando profonde cicatrici in aree votate al turismo.

Dopo i ritardi che hanno fatto slittare (e si spera non perdere le risorse necessarie per l'operazione di messa in sicurezza di un tratto tra Pellaro e Bocale) si mette in campo un'altra operazione, di più ampio respiro che affronta il fenomeno con un approccio di più ampio respiro allargando il diametro di analisi e azione. Si ragiona per macroaree e si attinge, almeno questa è l'intenzione ai finanziamenti nazionali attraverso la piattaforma Rendis. Il dirigente del settore difesa del territorio, Domenica Catalfamo ha approvato infatti due lotti del progetto funzionale che abbraccia l'area sud della città. Disco verde al progetto di fattibilità tecnico economica dei Lavori di difesa costiera e ricostruzione del litorale tra Punta Pellaro e Bocale (Lotto funzionale 1), per un importo di finanziamento di 2,650 milioni di euro; e al lotto funzionale 2 che riguarda lavori di di difesa costiera e ricostruzione del litorale tra Bocale (Lido Calypso) e l’estremità Sud del Lungomare di Lazzaro, per un importo di finanziamento pari a 2,860 milioni di euro.

