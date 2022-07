Polistena, i lavori al Pronto soccorso procedono a gran ritmo

«Stamattina ho fatto visita al cantiere per i lavori di riqualificazione del Pronto soccorso dell’ospedale di Polistena per poter toccarne con mano lo stato di avanzamento e devo dire che sono rimasto colpito per quanto già fatto e bene, in così poco tempo! Dopo appena tre settimane il lavoro già svolto dall’Asp di Reggio Calabria è rilevante grazie all’interesse subito mostrato dalla dottoressa Di Furia, nuovo dg, che da me sollecitata a verificare con i propri occhi le condizioni critiche in cui versava il Pronto soccorso di Polistena è stata subito in visita al presidio ospedaliero appena dopo il suo insediamento, prendendo l'impegno di ripristinare il PS. La promessa è stata mantenuta, infatti i lavori di restyling del pronto soccorso di Polistena hanno avuto inizio nei tempi stabiliti e procedono come previsto» afferma in una nota il senatore polistenese Giuseppe Auddino del Movimento 5 Stelle.

«Cura dei materiali, rispetto dei tempi e attenzione alla qualità dei lavori sono gli elementi che avevo posto come condizioni imprescindibili e ho notato con piacere essere i tratti distintivi di questa fase dei lavori, il che mi rende orgoglioso di essere stato il primo ad aver acceso i riflettori sulla necessità di avviare questi lavori urgenti al PS dell'ospedale di Polistena» aggiunge il senatore polistenese.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata