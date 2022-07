Reggio Calabria, incendiate due auto: una è del giornalista Dario Baccellieri

La scorsa notte a Reggio Calabria è stata incendiata l’auto di Dario Baccellieri, giornalista di Radio Antenna Febea. Il danneggiamento è avvenuto nella zona sud della città, in via Pio XI dove ignoti hanno dato fuoco alla Nissan Juke del giornalista sportivo. Sul posto sono

intervenuti gli agenti delle volanti. Eseguiti i rilievi, non ci sono dubbi sulla natura dolosa dell’incendio. La polizia di Stato ha avviato le indagini per verificare se il reale obiettivo dell’intimidazione sia Baccellieri o un cittadino reggino residente sempre in via Pio XI e proprietario di un’altra Nissan Juke, dello stesso colore di quella del giornalista. Pochi minuti dopo l’incendio ai danni del mezzo di Baccellieri, infatti, anche questa seconda auto è stata data alle fiamme.

Intanto, il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana, Carmelo Versace, ha espresso vicinanza al giornalista sportivo reggino. «Piena solidarietà e vicinanza da parte della Città Metropolitana e del Consiglio comunale di Reggio Calabria - è scritto in una nota di Versace - al giornalista reggino Dario Baccellieri, una delle più autorevoli voci radiofoniche del panorama sportivo cittadino e regionale,

vittima questa notte di un vile attentato incendiario che ha distrutto la sua auto parcheggiata sotto casa. Piena solidarietà da parte nostra - ha aggiunto il sindaco - a Dario, e con lui a tutti i giornalisti e agli operatori della stampa che tra mille difficoltà lavorano giornalmente nella nostra città metropolitana, offrendo ai cittadini un servizio basilare come è quello di un’informazione libera e scevra da condizionamenti. Nella speranza che gli autori di questo assurdo gesto intimidatorio siano presto assicurati alla giustizia».

