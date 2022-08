Nuovo sbarco di migranti, 88 approdati al porto di Roccella

Dopo circa un mese di tregua, sono ripresi nel porto di Roccella Ionica gli sbarchi di migranti. Stamattina ne sono arrivati 88, in prevalenza di nazionalità afghana, soccorsi da alcune unità navali della Guardia di costiera di Roccella, al comando del tenente di vascello Tommaso D’Arpino, mentre si trovavano a bordo di un mercantile.

Tra i migranti ci sono numerosi minori non accompagnati ed una quindicina di donne, una delle quali in stato avanzato di gravidanza. Dopo lo sbarco in porto a bordo di una motovedetta, sulla quale erano stati trasferiti, i migranti sono stati sottoposti al tampone da parte del personale dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. Successivamente, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, i migranti sono stati temporaneamente sistemati nella tensostruttura realizzata nell’area portuale gestita dai volontari della Croce Rossa e

della Protezione civile.

Con l’arrivo di stamattina sale a 32 il totale degli sbarchi di migranti quest’anno nella Locride, 28 dei quali a Roccella Ionica.

