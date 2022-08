Reggio riscopre i suoi sapori: ecco il menu della tradizione

In città si torna a parlare di un menù tutto reggino e questa volta, dopo una lunga attesa – l’ultimo a proporlo fu il celebre ristorante Conti – ci pensa la Camera di commercio a ripresentarlo fattivamente, in una chiave decisamente più contemporanea, senza però sganciarsi dall’antica tradizione enogastronomica della terra dei Bronzi. Ieri il presidente camerale Antonino Tramontana, al termine di una fattiva collaborazione con tutti i rappresentanti del mondo della ristorazione reggina, ha presentato il “Menù delle eccellenze”, un’occasione di rilancio per tutte le aziende della filiera, che da anni tengono a galla il fragile tessuto economico dell’area metropolitana.

L’iniziativa dà avvio al programma delle celebrazioni per il 160. anniversario dell'Ente camerale e si inserisce in un ampio progetto di promozione del territorio anche in occasione del 50. del ritrovamento dei Bronzi di Riace. Il menù tradizionale è figlio della grande arte culinaria reggina, in grado di esaltare e fondere pietanze della tradizione siciliana e napoletana, rendendole anche più appetitose. Dall’antipasto fino ai cocktail, il “Menù delle eccellenze” è caratterizzato questa volta dall’unicità del bergamotto, che incontriamo più volte.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata