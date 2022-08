Ancora un incidente sulla 106. Scontro tra due auto a Caulonia: un ferito in codice rosso

Ennesimo incidente stradale sulla Statale 106. L'ultimo di una lunga serie è avvenuto oggi pomeriggio a Caulonia, nell'alto Ionio Reggino, nel tratto di statale nei pressi dello Svincolo di Focà. L'incidente ha coinvolto due autovetture: da quanto si apprende, una è rimasta molto danneggiata nell’impatto e la persona che era alla guida è stata trasportata in codice rosso in ospedale con l’elisoccorso in condizioni abbastanza gravi. Lo scontro ha provocato il blocco della circolazione in entrambe le carreggiate ed una lunga fila di auto incolonnate.

