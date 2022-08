Controlli alla movida di Reggio Calabria: sette patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza

Nell'ultimo week end la Polizia Locale ha posto in essere una serie di controlli straordinari sul territorio cittadino, anche in orario notturno. Le attività, inserite nell'ambito del piano nazionale e transnazionale focus ndrangheta, si sono giovate di 14 unità impiegate principalmente per controlli di polizia amministrativa, commerciale nonché di polizia stradale. Sono stati controllati i lidi ed i chioschi del centro ed oltre 110 conducenti di veicoli

Sono state comminate in totale circa 80 verbali al codice della strada. Otto le persone sorprese alla guida in stato di ebbrezza su 113 controllati con precursori. Sette le patenti ritirate, e due i veicoli sottoposti a fermo amministrativo. Ad un esercizio pubblico sito sul lungomare sarà contestata l'organizzazione di uno spettacolo senza la prescritta autorizzazione o scia. Verificato anche il rispetto dell'ordinanza sindacale in materia di emissioni sonore di recente emissione.

Contolli di tal guisa saranno implementati per tutta la stagione estiva, anche alla luce del preoccupante incremento degli incidenti registrati in città negli ultimi giorni soprattutto in orari notturni con conducenti in stato di intossicazione da alcol o sostanze psicotrope.

